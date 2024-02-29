مهرجان أسوان السينمائي يطرح البوستر الدعائي

أفصحت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة في نسخته الثامنة، عن البوستر الدعائي الخاص بالمهرجان في نسخته الحالية والتي تنطلق في ما بين 20 إلى 25 إبريل 2024.

تفاصيل بوستر أسوان السينمائي

وطرح رئيس المهرجان محمد عبدالخالق البوستر الدعائي عبر حسابه على "فيس بوك" مؤكدًا أن الفنان الشاب هشام علي هو من صمم البوستر الجديد، وسط تعليقات مميزة، مشيدين بشكل البوستر الجديد للمهرجان من قبل متابعي "عبدالخالق" على حسابه الشخصي.

وكان قد سافر منذ أيام كلا من محمد عبدالخالق رئيس المهرجان وحسن أبو العلا مدير المهرجان، لوضع الترتيبات النهائية لهذا المحفل الكبير.

وأوشك المكتب الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على الانتهاء من تفاصيل أغلب برامج أفلام دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلي 25 أبريل المقبل.

وعلى قدم وساق يجري القائمون على مهرجان أسوان لسينما المرأة الاستعدادت الخاصة بالدورة الثامنة من المحفل السينمائي المميز الذي تشهده المدينة السياحية المميزة، والتي يأتي إليها طوال العام السائحين بشكل متتابع، حيث يتم التحضير هذه الفترة للدورة الجديدة من المحفل العالمي الذي يروج للسياحة الترفيهية بعرض اعمال من مختلف بلدان العالم والمعنية بسينما المرأة وقضاياها.

أسوان السينمائي الدولي

ويتولى رئاسة المكتب الفني المبرمجة صفاء مراد، ويضم في عضويته الناقدة أمل مجدي والناقدة رولا عادل، وبدأ العمل لتحضير الدورة الثامنة قبل 4 أشهر تم خلالها مشاهدة عددًا كبيرًا من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تمثل جميع قارات العالم.

يذكر أن الدورة السابقة من المهرجان قد شهدت حالة رواج كبير على مستوى الأفلام والحضور الجماهيري الذي شارك فيه الآلاف من سكان المحافظة، بالإضافة إلى السائحين المتواجدين في تلك الفترة في المدينة وحققت النسخة حالة نجاح كبيرة على مستوى التغطية الصحفية حول العالم، وذلك لاهتمام عدد كبير من الدول الأوروبية بمدينة أسوان.