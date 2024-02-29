تصور النجمة غادة عبدالرازق هذه الفترة أحداث مسلسل صيد العقارب، بداخل أحد الفنادق الشهيرة في منطقة العجوزة، حيث يشغل بال المتابعين معرفة قنوات عرض صيد العقارب لغادة عبدالرازق، حيث يصور المخرج أحمد حسن عدد من المشاهد الخاصة بحفل زفاف أحد أبطال العمل هناك، وبعدها ينتقل إلى لوكيشن آخر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض صيد العقارب لغادة عبدالرازق

وتظهر غادة عبد الرازق بشخصية جديدة ومختلفة، حيث أن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعها الذين تسببوا في موت شقيقها الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.

ويجسد محمد علي رزق شخصية شقيق غادة عبدالرازق، إلا أنه يكون هذه المرة الشخصية مختلفة وهذا ما أظهره البوستر الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو ممسك في يديه سبحة، حيث سيكون من أولياء الله الصالحين.

قنوات عرض صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق من مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويناقش الـ مسلسل فكرة التحول بين الأصدقاء ليصبحون أعداء بعد مرور قرابة 50 عامًا على صداقتهم وهو ما سيحدث بين عائلة أحمد ماهر ورياض الخولي، وستدخل سيمون في صراع مع الفنانة غادة عبدالرازق لكونها الزوجة الثانية للفنان رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على شاشة cbc في رمضان. 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.