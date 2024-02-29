CBC دراما تروج لمسلسل "صيد العقارب" لـ غادة عبد الرازق

روّجت CBC Drama لمسلسل “صيد العقارب” في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 وسط كوكبة من النجوم .

وكتبت القناة عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلةً:"لو عينيك غفلت ثانية تتلدغ".

تفاصيل عرض صيد العقارب

ويُعرض مسلسل "صيد العقارب" على قنوات:"CBC" و"CBC Drama"، كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وسيمون على منصة "watch it".

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وتظهر غادة عبد الرازق بشخصية جديدة ومختلفة، حيث أن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعها الذين تسببوا في موت شقيقها الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.

أبطال مسلسل صيد العقارب

“صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.