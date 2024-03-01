الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بوجى وطمطم" والفوازير.. أعمال زمان على "watch it" فى رمضان 2024

واتش ات
واتش ات

أعلنت منصة "واتش إت" عن عرض العديد من الأعمال الرمضانية القديمة التي لاقت شهرة واسعة بين الجمهور لسنواتٍ عديدة، وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2024.

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ونشرت المنصة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو لعددٍ وافرٍ من الأعمال الشهيرة التي من ضمنها: "فطوطة، بوجي وطمطم، بكار، الفوازير، وأعمال فؤاد المهندس الشهيرة".

وحققت منصة واتش إت watch it طفرة كبيرة في عالم الإنتاج الفني خلال الفترة القليلة الماضية، بتقديمها عدة أعمال فنية لاقت نجاحًا كبيرًا مثل مسلسلات: "بالطو"، "ريفو"، "حالة خاصة"، "على باب العمارة"، وغيرها من الأعمال الدرامية المتميزة.

https://fb.watch/qxjEesFiZB/

watch it فطوطة وجي وطمطم الفوازير واتش أت شهر رمضان المقبل 2024

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