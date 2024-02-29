الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية" تعلق على الحالة الصحية لـ حلمى بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

قال د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ترعى مصالح أعضائها وإن الموسيقار الكبير حلمي بكر عضو عامل وإنه النقيب الشرفي للمهن الموسيقية.

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أضاف متحدث المهن الموسيقية، في بيان الخميس: "أن حلمي بكر من كبار الملحنين في الوطن العربي الذي أثرى بموسيقاه وألحانه وجدان الشعب المصري ويستوجب على النقابة تقديم كل ما يلزم لرعايته الصحية وهذا حق له وواجب على النقابة، لكن إذا سمحت بذلك أسرته وأقاربه؛ لأن النقابة لا يمكن لها التدخل دون موافقة من لهم الصفة والأهلية في هذا الشأن".

وأكد مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة حتمية استمرار الوقوف إلى جانب حلمي بكر في هذه الأزمة الصحية حتى تمر بسلام ويعود لأهله وجمهوره ومحبيه.

يأتي ذلك للرد حول ما يثار بشأن ضرورة تدخل النقابة لتقديم الرعاية الصحية للموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه.

المهن الموسيقية حلمي بكر محمد عبد الله بيان صحفي نقابة المهن الموسيقية

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