مسلسلات رمضان 2024.. نوال الكويتية تنتهى من تسجيل تتر بداية صيد العقارب

انتهت النجمة نوال الكويتية من تسجيل تتر بداية مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، والذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2024، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام مع بداية الماراثون ويعرض بشكلا حصريا على شبكة قنوات CBC الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

نوال الكويتية تنتهى من تسجيل تتر مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

وفى نفس السياق، تواصل النجمة غادة عبدالرازق، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل، بقيادة المخرج أحمد حسن، الذي يسعى للانتهاءمن تصوير كافة أحداث المسلسل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة منها مصر الجديدة، والطريق الصحراوي، وجاردن سيتي، والعجوزة.

شادي مؤنس يضع اللمسات النهائية

ومن جانبه يضع الموسيقار شادي مؤنس اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لأحداث مسسلسل "صيد العقارب"، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه اجتمع مع المخرج أحمد حسن، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بأحداث المسلسل لتأليف موسيقى مغايرة تتماشى مع الأحداث التى تشهد صراعا كبيرا مؤكدا انها ستكون موسيقى مصرية خالصة، مضيفا: "أتوقع أن يكون العمل حصانًا رابحًا فى دراما رمضان، ونقلة للنجمة غادة عبدالرازق التى أتشرف بالتعاون معها للمرة الأولى، فقد وجدت قصة وأحداثًا مبهرة، وانجذبت منذ الوهلة الأولى لكل التفاصيل، ومن ثم بدأت فى وضع الموسيقى التصويرية للعمل، إضافة إلى تتر النهاية".

أحداث وأبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يضم 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبد الرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.