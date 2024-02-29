القائمة الكاملة لمطربي تترات مسلسلات رمضان 2024

زخم كبير يشهده سباق دراما رمضان 2024، حيث تتنافس العديد من الأعمال الدرامية على جذب انتباه المتفرج وتستحوذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النسبة الأكبر منها، يشهد هذا الموسم تنافسًا ملحوظًا كذلك بين نجوم غناء العالم العربي الذين سيقدمون تترات هذه المسلسلات.

وفي السطور التالية نكشف عن بعض أسماء هؤلاء النجوم والمسلسلات المتوقع أن يقدموا التترات الخاصة بها:

مدحت صالح يغني تتر «إمبراطورية ميم»

من المتوقع أن يقدم الفنان مدحت صالح، تتر مسلسل "إمبراطورية ميم" علمًا بأن هذا العمل هو التعاون الثاني لصالح مع الفنان خالد النبوي، وذلك بعدما سبق وأن قدم أغنية تتر مسلسل "راجعين يا هوى" رمضان 2022.

ومسلسل "إمبراطورية ميم" هو من بطولة كل من: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

حمزة نمرة يغني تتر “سر إلهي”

ولأول مرة يقدم المطرب حمزة نمرة تتر مسلسل وهو مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، إذ يحكي قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا في وتظهر من خلال أحداث المسلسل وهي تواجه الحياة بمفردها وذلك بعد أن غدر بها أقرب الأشخاص إليها ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها.

أكرم حسني يغني تتر «بابا جه»

بينما يقدم الفنان أكرم حسني، تتر مسلسله الجديد "بابا جه" و ذلك بصوته وكلماته، إذ يجسد من خلال أحداث العمل شخصية تدعى "هشام أبوالعلا" وهو يتعرض لعدد من المشكلات العائلية التي يحاول أن يحلها مع زوجته "نسرين أمين" وذلك في إطار كوميدي هادف.

ومسلسل "بابا جه" من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويشارك أكرم حسني البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

عبد الباسط حمودة يقدم تتر مسلسل “المعلم”

أما النجم عبدالباسط حمودة فقد انتهى من تسجيل تتر مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يجسد فيه شخصية تاجر سمك خلال الأحداث، ويدخل في كثير من الصراعات مع كبار التجار.

ومسلسل "المعلم" من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

نوال الكويتية تغني تتر «صيد العقارب»

أما النجمة نوال الكويتية ستقدم تتر مسلسل «ًصيد العقارب» للفنانة غادة عبدالرازق، والذي يشاركها البطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح،من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحمد شيبة يغني تتر «حق عرب»

كذلك سيغني المطرب أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب" الفنان أحمد العوضي، كما يقدم الفنان طارق الشيخ أغنية ضمن أحداث العمل وهي بعنوان "مضحكوك عليا"، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر.

ومسلسل "حق عرب"، و من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وائل الفشني يغني تتر «بيت الرفاعي»

كذلك يقدم المطرب وائل الفشني تتر مسلسل "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة، ويشاركه البطولة وأحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال.