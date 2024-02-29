الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر الكثيرون من عشاق الدراما الرمضانية وخاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم، العديد من المسلسلات الرمضانية التي أعلن عنها ومنها مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة، ويتساءلون عن موعد المسلسل والذي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه عبر شاشاتها بشكل حصري.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 في يوم 12 من شهر مارس المقبل، ولكن لم يتم الاعلان رسميًا عن توقيت محدد لعرض المسلسل. 

وجاءت تسمية المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة الذي اشتهر في منطقته بحب بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكنه يقع من خلال أحداث المسلسل في العديد من الأحداث المفاجئة التي تكدر عليه حياته وتفرق بينه وبين أشقاؤه.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

ويدور المسلسل في إطار تشويقي، حول مهنة الرفاعي الأساسية، وهي أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ومن جهتها، كانت قد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وظهر خلال البرومو صراعات بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار عائلة الرفاعي.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

 

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