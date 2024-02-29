مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل "مليحة"

ينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرض مسلسل "مليحة" الذي يعرض خلال شهر رمضان على العديد من القنوات الفضائية، خاصة أنه يتناول القضية الفلسطينية ما جعله على رأس أولويات المشاهدين لمتابعته في رمضان ٢٠٢٤.

يعيش الجمهور المصري والعربي حالة من الترقب والشغف، وذلك منذ طرح البرومو الترويجي و البوسترات الدعائية الرسمية لـ مسلسل مليحة وما يتناوله بخصوص القضية الفلسطينية ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل مليحة

يتحدث مسلسل مليحة عن أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة.

أبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة العديد من نجوم الوسط الفني على المستوي المصري والعربي، ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان الدكتور أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.