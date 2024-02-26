5 أعمال حصرية.. "الدستور" ترصد خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات ON

أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الدرامي الرمضاني، ومع عرض بروموهات المسلسلات، يبحث الجمهور عن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم دراما رمضان 2024 على قناة ON الفضائية، والتي تعرض على شبكتها خلال الموسم الرمضاني مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية لكبار نجوم الدراما، إضافة إلى عرض عدد من المسلسلات بالتزامن مع عرضها على قنوات أخرى.

"الدستور" ترصد قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شبكة قنوات ON الفضائية

فى سياق متصل، تتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2024، على شبكة قنوات ON الفضائية، عرض 7 أعمال درامية ضخمة، من بينهم 5 مسلسلات حصرية، لكبار النجوم، بجانب مسلسلين يعرضوا بالتزامن على عدد من القنوات الفضائية، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات ON الفضائية

يعرض على قنوات ON الفضائية 5 مسلسلات بشكلا حصريا، فى مقدمتها مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة للمخرج إسلام خيري، وهو بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، محمد التاجي، أحمد.ماهر، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب وأروما.

دينا ومكي وياسر وكرارة والعوضي يتنافسون حصريا على قنوات ON

وتتسع خريطة مسلسلات رمضان 2024، على قناة ON الحصرية لتشمل مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة، الذي يشاركه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أما العمل الثالث الذي يعرض بشكل حصري وينتظره الجمهور بشده، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة النجم أحمد مكي، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد الجندي.

ويدخل النجم أحمد العوضي، فى المنافسة على قائمة الأعمال الحصرية، بمسلسل "حق عرب" الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

أما العمل الدرامي الخامس الذي يعرض بشكلا حصريا على مجموعة قنوات ON، مسلسل كامل العدد +1 للنجمة دينا الشربينى، والنجم شريف سلامة، ويشاركها نخبة كبيرة من الفنانين منهم إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، دوإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج خالد الحلفاوى.

كما تعرض مجموعة قنوات ON عملين دراميين آخرين، يتم عرضهم بالتزامن على قنوات فضائية أخرى وهم مليحة، الذي يسجل أولى البطولات المطلقة للنجم محمد دياب، ويشاركه كلا من النجوم ميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، إنتاج شركة DS+، وإخراج عمرو عرفة.

كما تعرض مجموعة قنوات ON الفضائية مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، وهو معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، ومن إخراج نادين خان.