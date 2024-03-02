كوميديا وأكشن ودراما.. قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان 2024

يتشوق الكثير من محبي الأعمال الدرامية، إلى مشاهدة مسلسلات ممتعة من بطولة نجومهم المفضلين، حيث يتزايد بحث الجمهور حاليًا عن موعد عرض مسلسلات موسم رمضان 2024، عبر القنوات والمنصات المختلفة.

قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان 2024

وتُعرض قناة ON مجموعة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشتها، حيث أعلنت القناة عن الأعمال الدرامية المتنوعة الحصرية التي تقدمها في رمضان 2024، ونستعرض في السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان على قناة ON.

مسلسل الكبير أوي 8

يحتل مسلسل الكبير أوي 8، مكانة خاصة في قلوب متابعيه، منذ الجزء الأول، لهذا ينتظر الكثير من المشاهدين المسلسل، لعرضه في رمضان على قناة ON، والعمل من بطولة الفنان أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من النجوم والنجمات وهم: مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، كما يظهر مجموعة من النجوم كضيوف شرف وهم: أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، ومسلسل الكبير أوي 8 من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل كامل العدد+1

تدور أحداث المسلسل حول "ليلى" التي تواجه الكثير من الأزمات بسبب كونها أمًا لـ 8 أطفال، فمع استقبالها مولود جديد، تضطر إلى مواجهة الكثير من الصعوبات التي تتعلق بالأمومة، ومسلسل كامل العدد +1، من بطولة النجمة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.

مسلسل بيت الرفاعي

ما بين خلافات على الميراث ومشكلات الحياة اليومية، يناقش مسلسل بيت الرفاعي، عدد من القضايا الإنسانية في إطار اجتماعي، حيث طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل الذي يجعل الكثير من المشاهدين في انتظاره، ويُعرض مسلسل بيت الرفاعي 2024 على قناة ON، ومن أبطال المسلسل، أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل مليحة

يحي المسلسل قصة "مليحة"، وهي فتاة فلسطينية، تعيش في ليبيا بعد هجرتها من فلسطين مع جديها، وذلك بعد أحداث الانتفاضة الثانية عام 2000 نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، ومسلسل مليحة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل حق عرب

تقع أحداث مسلسل حق عرب، في منطقة شعبية، خاصة داخل منطقة الجمالية، ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ومسلسل حق عرب من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، والعمل منإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

مسلسل مسار إجبارى

في قصة درامية، تدور أحداث المسسلسل حول عصام عمر وهو طالب في الجامعة وأحمد داش الذي يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب ويتفاجأ الشقيقان أنهما أخوة، ونها تبدأ مفاجأت المسلسل، و مسلسل مسار إجبارى، من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تدور قصة مسلسل جودر، حول عدد من قصص الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها إذ يعد مسلسل جودر، من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، ويشارك بطولة مسلسل " جودر- ألف ليلة وليلة " الفنان ياسر جلال، النجوم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة منتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.

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