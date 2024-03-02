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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض أول حلقة مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

ظهر النجم أحمد العوضي، في بوستر حق عرب، بشكل مختلف ومميز مما جعل عشاق الأكشن والإثارة متحمسين لمشاهدة أحداث المسلسل.

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل حق عرب

موعد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب

  • أحمد العوضي: يجسد دور البطولة في العمل.
  • دينا فؤاد: تشارك بأداء دور مهم في العمل.
  • رياض الخولي.
  • وفاء عامر.
  • وليد فواز.
  • دنيا مصر.
  • كارولين عزمي.
  • أحمد صيام.
  • سلوى عثمان.
  • وفاء مكي.
  • أحمد عبدالله.
  • ميدو ماهر.
  • منذر مهران.
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موعد شهر رمضان 2024

والجدير بالذكر، أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل حق عرب

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