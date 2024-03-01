الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد وقنوات عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

مسلسلات رمضان 2024، سيطر على برومو مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسير، أجواء التشويق والإثارة، حيث ظهر اَسر متواجدًا في غرفة عناية بأحد المستشفيات، وقال في البرومو: “معلومة صغيرة بتعرفها بالصدفة ممكن تشقلب حياتك بدون سابق إنذار”.

موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر جمهور النجم آسر ياسين عرض مسلسله الجديد "بدون سابق إنذار" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، خاصة وأنه يسلط الضوء على كيفية التعامل مع مرض خطير وهو سرطان الدم "اللوكيميا"، والوقاية منه، لذلك يبحث الجمهور بلهفة شديدة عن  موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار.

ويستعرض "الدستور" موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار، تزامنًا مع عمليات البحث المتكررة عنهما على وسائل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار، ويعرض المسلسل خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، استقر صناعه على هذا الموعد تفاديًا لضغط التصوير خاصة وأن العمل بدأ تصوير خلال الفترة القليلة الماضية.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر يا سين، والفنانة عائشة بن أحمد، بشكل حصري، على أن يتم إعادته على شاشة قناة dmc دراما، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال وصناع مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهم: 

- آسر ياسين.

- عائشة بن أحمد.

- أحمد خالد صالح.

- أحمد علي ماهر.

- نهال عنبر.

- المسلسل من تأليف ألمى كفارنة.

- إخراج هاني خليفة.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

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