الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يبحث عشاق الدراما عن القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي وينافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ليصبح ضمن قائمة طويلة من الأعمال الفنية المُتنوّعة المقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة بعد أن حقق الإعلان الرسمي لمسلسل حق عرب نجاحا كبيرا بمجرد طرحه على القنوات الفضائية والمنصات.

وتُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب 

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق، برومو مسلسل “حق عرب” للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2024.

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قبل "حق عرب" لـ أحمد العوضي.. أعمال ناقشت فكرة القضاة العرفيين

 

وأعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم مسلسلات رمضان 2024، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.


أبطال مسلسل حق عرب

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كثير من الفنانين، حيث يشارك في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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