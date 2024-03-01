الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد العوضى يقترب من المليون الثالث لمشاهدات برومو "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

نجاح كبير أحدثه برومو مسلسل "حق عرب"، للنجم أحمد العوضي، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة للغاية وصلت إلى أكثر من 2 مليون و600 ألف، مقتربا من المليون الثالث في غضون أيام قليلة من طرحه على صفحة العوضي على موقع "فيسبوك".

قنوات عرض "حق عرب"

أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وذلك داخل منطقة الجمالية، وخلاله يظهر "كبير المنطقة"، الذي يُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه شقيق أصغر يُدعى "عطوة" يطيع شقيقه الأكبر دائمًا، وقصة العمل تبدأ عندما يكتشف "عبدربه" خيانة شخصية مقربة له "عزت السويركي"، لتتوالى بعد ذلك الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي، يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كثير من الفنانين، منهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

 

 

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