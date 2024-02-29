الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. القنوات العارضة لمسلسل "حق عرب"

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل حق عرب

يتساءل الكثيرون عن القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي والذي ينافس به في ماراثون الدراما رمضان هذا العام 2024،  ليصبح ضمن قائمة طويلة من الأعمال الفنية المُتنوّعة المقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

القنوات العارضة لمسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عرضها لمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي حصريًا وذلك على شاشة قنوات ON وON، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

جديرًا بالذكر، أن مسلسل حق عرب والمقرر عرضه في رمضان 2024 بطولة أحمد العوضي ينتمي إلى فئة المسلسلات التي ستعرض خلال 30 حلقة.

أما عن قصة مسلسل "حق عرب" فهي تدور في إطار اجتماعي شعبي وذلك داخل منطقة الجمالية وخلاله يظهر "كبير المنطقة" الذي يُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه شقيق أصغر يُدعى "عطوة" يطيع شقيقه الأكبر دائمًا.

وقصة المسلسل تبدأ عندما يكتشف "عبدربه" خيانة ضخصية مقربة له "عزت السويركي"، لتتوالى بعد ذلك الأحداث بشكل درامي مشوق.

يذكر أنه فور طرحه أستطاع أن يحقق  البرومو الخاص بالعمل نسب عالية من المشاهدة وصلت الى أكثر من 5 مليون مشاهدة، وذلك في خلال أيام قليلة فقط من طرحه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك وسط إعجاب وإشادة كبيرة من قبل الجمهور.

 أبطال وصناع مسلسل حق عرب

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كثير من الفنانيين، حيث يشارك في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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