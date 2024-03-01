راوي للأحداث.. برومو جديد يكشف شخصية رشوان توفيق في مسلسل "جودر"

كشف برومو جديد لمسلسل “جودر” بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، على شاشات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت قناة أون برومو جديد لمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة "بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في البرومو الفنان القدير رشوان توفيق، حيثُ يُجسد دور الراوي للأحداث ويظهر بمشهدين مفاجأة للجمهور.

قصة وأحداث مسلسل جودر

تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال وصناع مسلسل جودر

مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

ويشهد سباق مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية الأعمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، إذ تُقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.