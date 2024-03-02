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منوعات

أبرز جمل أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.. رمضان 2024

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ارتفع البحث عن مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد عرض البرومو التشويقي للمسلسل الذي حقق ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" أبرز جمل أحمد العوضي خلال البرومو التشويقي بالإضافة إلى نشر القنوات المقرر عرض المسلسل عليها خلال رمضان 2024.

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أبرز جمل أحمد العوضي في مسلسل حق عرب 

ونشر الفنان أحمد العوضي البرومو التشويقي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وأظهر البرومو الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث العمل «عرب السويركي»، ويجمعه قصة حب مع الفنانة دينا فؤاد، كما يدخل في صراع مع الفنان وليد فواز، وسيطر على البرومو كثير من مشاهد الأكشن.

وبدأ العوضي برومو المسلسل بجملة "وحدوا الواحد"، وعلق قائلاَ: «وحدوا الواحد.. طرش 2024 البرومو الرسمي لمسلسل حق عرب على on» 

قصة مسلسل حق عرب 

يتناول مسلسل حق عرب العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب 

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-أحمد العوضي 

- دينا فؤاد

- رياض الخولي

- وفاء عامر

- وليد فواز

- دنيا المصري

- كارولين عزمي

- أحمد صيام

- سلوى عثمان

- وفاء مكي

- أحمد عبد الله محمود

- ميدو ماهر

- الطفل منذر مهران بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين

- المسلسل من تأليف محمود حمدان

 - إخراج إسماعيل فاروق 

- إنتاج شركة سينرجي

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

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