السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بثينة وإياد.. تعرف على أبطال يحيى وكنوز 3

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل يحيى وكنوز 3

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي، ارتفع البحث عن مسلسل يحيى وكنوز 3 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 بالإضافة إلى أحداثه وقنوات عرض المسلسل. 

أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 

يشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات، بالأداء الصوتي عدد من نجوم الفن وهم: 

- الفنان عصام السقا

- الطفل إياد

- الطفلة بثينة

- ريهام عبدالغفور

- ليلى عز العرب

- الإعلامية قصواء الخلالي

- ياسر الطوبجي

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل عن الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ومن المقرر ضمن مسلسل يحيي وكنوز 3، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة.

"نورة" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.

قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكتوز 3” الجزء الثالث “أرض الحكايات” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

من المقرر ايضًا عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضًا..

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. "مليحة" قصة أول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية

مسلسلات رمضان 2024 يحيى وكنوز 3 مسلسل يحيى وكنوز 3 وقنوات عرض المسلسل قنوات عرض المسلسل أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3

مواد متعلقة

قائمة مسلسلات CBC في رمضان 2024

خريطة مسلسلات الحياة في رمضان 2024

وزيرة التعاون الدولي تبحث الشراكات المستقبلية مع مدير "فاو"

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2024 خلال منتصف التعاملات

المشاط: الدعم الصيني لبرنامج الفضاء المصري نموذج فريد لتبادل المعرفة

سعر الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في مصر والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأكثر قراءة

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

"البيض" يُثير أزمة على الطريق الدائرى.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود