بثينة وإياد.. تعرف على أبطال يحيى وكنوز 3

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي، ارتفع البحث عن مسلسل يحيى وكنوز 3 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 بالإضافة إلى أحداثه وقنوات عرض المسلسل.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3

يشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات، بالأداء الصوتي عدد من نجوم الفن وهم:

- الفنان عصام السقا

- الطفل إياد

- الطفلة بثينة

- ريهام عبدالغفور

- ليلى عز العرب

- الإعلامية قصواء الخلالي

- ياسر الطوبجي

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل عن الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ومن المقرر ضمن مسلسل يحيي وكنوز 3، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.

قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكتوز 3” الجزء الثالث “أرض الحكايات” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

من المقرر ايضًا عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.