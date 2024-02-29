الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المحمية" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل "يحيى وكنوز"

يعتبر مسلسل "يحيى وكنوز"، أحد الأعمال الدرامية التي ينتظرها الأطفال كل عام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر عرض الجزء الثالث منه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحتوى الأطفال بشكل كبير، فلم يكن "يحيى وكنوز 3" هو المسلسل الأول الذي يستهدف فئة الأطفال، ولكن سبق وأنتجت الشركة عدة أفلام ومسلسلات مخصصة للأطفال.

قصة يحيى وكنوز 3

يتناول "يحيى وكنوز" في هذا الجزء موضوعات مختلفة، أبرزها الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

ويستكمل المسلسل خلال الجزء الثالث أبرز مغامرات "يحيى"، وانضمام العديد من الشخصيات الجديدة إلى هذا الجزء، وتتصاعد أحداثها خلال المغامرات التي يخوضونها يوميًا.

يشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات، بالأداء الصوتي كل من الفنان عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبدالغفور، ليلى عز العرب، قصواء الخليلي، ياسر الطوبجي.

وخلال موسم رمضان الحالي تقدم "المتحدة" مسلسل "نورة"، الذي ينتمي إلى فئة الأنيميشن ويتحدث عن فتاة تُدعى "نورة" طموحة لديها حلم تسعى لتحقيقه، وأيضًا مسلسل "سر المسجد" وتضمن البرومو طريقة مميزة للتربية الدينية وتعليم الصلاة، كما تقدم "المتحدة" مسلسل "نور والكوكب السعيد".

مسلسل المحمية

أحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو مسلسل المحمية، يستهدف فئة الأطفال، وينتمي إلى مسلسلات الرسوم المتحركة، وتم إنتاجه خلال عام 2023 في موسم دراما رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول "فرح" و"حمزة" اللذين يعيشان في منطقة تسمى بالمحمية، تتعرض في يوم من الأيام لخطر كبير من قبل مجموعة من أسماك القرش، فيحاولان التصدي لهم وإنقاذ السكان والحيوانات وتتصاعد الأحداث بعد ذلك.

مسلسل المحمية من ﺇﺧﺮاﺝ حسين مجدي، وتأليف باسل مجدي، أما طاقم العمل فهم: «زياد الجندي، جهاد أبوالعينين، جلال الهجرسي، هاني عبدالحي، معتز الشاذلي، نيفين محمود».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم دراما رمضان قصة يحيى وكنوز 3 مسلسل يحيي وكنوز رمضان 2024

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