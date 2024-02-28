"المتحدة" تدعم البطولة النسائية المطلقة في مسلسلات رمضان 2024

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان 2024 من مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية من البطولة النسائية في هذا الموسم.

وتتنوع الدراما هذا العام بين تاريخية واجتماعية خلال موسم رمضان 2024، الذي شهد عودة قوية للدراما من البطولة النسائية.

مسلسل صيد العقارب

ومن أبرز الفنانات هذا العام الفنانة سيمون التي عادت إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، بمسلسل “صيد العقارب” بعد مشاركتها في “قيد عائلي” بشخصية أماني.

وينتمي مسلسل صيد العقارب إلى المسلسلات الدرامية المشوقة والغامضة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

ويتسابق عدد من الفنانات ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، ويستعرض “الدستور” عدد من الأعمال الدرامية من البطولة النسائية المطلقة.

مسلسل كامل العدد 2

أيضًا يعد مسلسل كامل العدد 2 ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة دينا الشربيني، إذ تم إطلاق الجزء الثاني منه بعد نجاح المسلسل.

مسلسل سر إلهي

ومن ضمن المسلسلات في هذا العام مسلسل سر إلهي والتي تتصدر بطولته عدد من الفنانات؛ روجينا، رنا رئيس، مى سليم، وميمي جمال. وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024، ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من بطولة نيللي كريم.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024، من تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن بطولة: ريهام حجاج، سلوى خطاب، رحاب الجمل

من ضمن المسلسلات في هذا العام مسلسل سر إلهي والتي تتصدر بطولته عدد من الفنانات ,روجينا، رنا رئيس، مى سليم، وميمي جمال.