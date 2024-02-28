الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المتحدة" تدعم البطولة النسائية المطلقة في مسلسلات رمضان 2024

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان 2024 من مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية من البطولة النسائية في هذا الموسم.

وتتنوع الدراما هذا العام بين تاريخية واجتماعية خلال موسم رمضان 2024، الذي شهد عودة قوية للدراما من البطولة النسائية.

مسلسل صيد العقارب

ومن أبرز الفنانات هذا العام الفنانة سيمون التي عادت إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، بمسلسل “صيد العقارب” بعد مشاركتها في “قيد عائلي” بشخصية أماني.

وينتمي مسلسل صيد العقارب  إلى المسلسلات الدرامية المشوقة والغامضة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

ويتسابق عدد من الفنانات ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، ويستعرض “الدستور” عدد من الأعمال الدرامية من البطولة النسائية المطلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. الشركة المتحدة تدعم المواهب الشابة في "مسار إجباري"

أبطال مسلسل جودر: قصة أسطورية تأسر عقول المشاهدين.. و«المتحدة» وفَّرت كل الإمكانات لصناعة ملحمة خالدة

مسلسل كامل العدد 2

أيضًا يعد مسلسل  كامل العدد 2  ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة دينا الشربيني، إذ تم إطلاق الجزء الثاني منه بعد نجاح المسلسل.

مسلسل سر إلهي

ومن ضمن المسلسلات في هذا العام مسلسل سر إلهي والتي تتصدر بطولته عدد من الفنانات؛  روجينا، رنا رئيس، مى سليم، وميمي جمال. وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة  مسلسلات رمضان 2024، ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من بطولة نيللي كريم.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة  مسلسلات رمضان 2024، من تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن بطولة: ريهام حجاج، سلوى خطاب، رحاب الجمل

من ضمن المسلسلات في هذا العام مسلسل سر إلهي والتي تتصدر بطولته عدد من الفنانات ,روجينا، رنا رئيس، مى سليم، وميمي جمال. 

txt

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل دور وردشان مجدي في مسلسل صدفة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. الشركة المتحدة تدعم المواهب الشابة في "مسار إجباري"

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب كامل العدد 2 سر إلهى فراولة صدفة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان غادة عبد الرازق رمضان 2024 watch it

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية