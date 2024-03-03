الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح فى سعر الدولار

الدولار
الدولار

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك حركة تصحيح تحدث في السوق الموازية في سعر الدولار؛ لأنه كان وصل إلى مستويات غير منطقية والسبب كان خلق طلب مشتق على الطلب الأساسي.

أضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الطلب الأساسي للنقد الأجنبي إما لعمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية، وما ظهر خلال الفترات الماضية أن البعض ذهب لشراء الدولار سعيًا لتحقيق أرباح في العملة.

وتابع "عندما تكشفت الأمور واتضح أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وبه فرص استثمارية ضخمة، ومع أول مشروع استثماري تم توقيعه والحصيلة الدولارية الكبيرة غير المتوقعة التي دخلت البنك المركزي عادت الأمور مرة أخرى وعاد الانضباط لسوق الصرف".

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