وزير الشئون الإسلامية السعودى يدشّن برامج الدعوة والإرشاد لشهر رمضان

دشّن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، برامج مركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بالمدينة المنورة وأطلق الفرص التطوعية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك ضمن زيارته التفقدية لفرع الوزارة بالمدينة المنورة.

وشملت البرامج الدعوية لمركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 23 برنامجًا من المحاضرات والدروس والدورات العلمية والكلمات الوعظية والندوات وتقام في المساجد وعدد من مقار الجهات الأمنية والمستشفيات الخاصة والحكومية ومدارس التعليم العام والجامعات والكليات والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى تنفيذ 22 برنامجًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان وتستمر حتى موسم الحج المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".

وبلغ عدد الفرص التطوعية التي تم تدشينها لشهر رمضان المبارك 2165 فرصة في منصة العمل التطوعي، وتشمل أعمال تهيئة المساجد والجوامع والمشاركة في إفطار الصائمين، وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وتنظيم المصلين لصلاتي التراويح والتهجد، وتنظيم صلاة الجمعة وتجهيز مصليات العيد وسقيا المصلين، وتنظيف بيوت الله وتوزيع سجاد الصلاة والسواك.