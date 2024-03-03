الأحد 03 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا جديدًا حول رؤية هلال شهر رمضان، وأول أيام الشهر وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء الفلك في المعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك في بيان ـ تلقى الدستور نسخة منه ـ ردًا على الحديث المتداول في الفترة الأخيرة حول موعد رؤية هلال رمضان، فإن المعهد يؤكد قال سابقًا إن هلال رمضان سوف يوم (يوم الرؤية الأحد 10 مارس) وسوف يكون هناك فترة مُكث للهلال مدتها 15 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وهذا فلكيًا يعني أن أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

 

وأضاف القاضي أنه بالنسبة للشق الشرعي فإن اليوم الأول هو رهن لجان الرؤية وقرار مفتي الجمهورية وقت الرؤية (الأحد).

 

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