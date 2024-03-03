الأحد 03 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

برومو مسلسل الحشاشين وحسن الصباح فى قائمة الأكثر بحثًا على جوجل (صور وفيديو)

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

حل مسلسل "الحشاشين" الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل".

وارتفعت مؤشرات البحث عن مسلسل الحشاشين بعد طرح برومو المسلسل، والذي ضم مشاهد جرى تصويرها بتقنيات متطورة، وإخراج عالمي للمخرج بيتر ميمي.

وجاءت كلمات "برومو مسلسل الحشاشين" و"حسن الصباح" (بطل المسلسل) كأكثر الكلمات بحثًا عن "الحشاشين"، الذي سيجري عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويتولى الفنان كريم عبدالعزيز بطولة المسلسل، حيث يُجسد دور حسن الصباح، والذي يؤسس جماعة "الحشاشين" التي تدور حولها أحداث المسلسل، وهي أسوأ الجماعات الدموية في التاريخ.

الكلمات الأكثر بحثًا عن المسلسل

 

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل الحشاشين

 

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