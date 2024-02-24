خبير اقتصادي: صفقة "رأس الحكمة" ستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صفقة "رأس الحكمة" ستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري.

وأضاف "أبو زيد" في تعقيب على الصفقة، أنها "فاقت كل التوقعات بقيمة 35 مليار دولار حيث كانت التوقعات خلال الأسابيع الماضية تدور حول 20 إلى 22 مليار دولار ومع كبر حجم الاستثمار سيكون أيضا كبر حجم العوائد الاقتصادية حيث ستساهم تلك الحصيلة الدولارية فى معالجة نقص السيولة الدولارية ودعم قوة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب القضاء على مشكلة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن مشروع رأس الحكمة سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالى عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي في عمليات الإنشاء، وبالتالي زيادة الطلب على مواد البناء وباقي الصناعات المكملة فيما يخدم زيادة مساهمة قطاع الصناعة في النمو الاقتصادي، والذي بدوره يوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في تراجع معدل البطالة وتحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية، إلى جانب الحديث عن صفقات أخرى أكبر حجمًا، حيث أن ذلك يُعتبر مؤشر جيد جدًا على تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري.