السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وقوع 4 هزات أرضية فى البحر المتوسط اليوم السبت

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل

وقعت 4 هزات أرضية في مياه البحر المتوسط، صباح اليوم السبت، وسجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر.

وحسب البيانات التي سجلتها الشبكة، فإن الهزات الأرضية وقعت بداية من الساعة الثانية و51 دقيقة صباحًا (بتوقيت القاهرة) وكانت الهزة الأولى بقوة 2.88 درجة، وعلى عمق 11 كيلومترا، على بُعد 370 كليومترا من مرسى مطروح.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الثالثة و40 دقيقة، بقوة 2.65 درجة، تلتها الهزة الأرضية الثالثة في الساعة الخامسة صباحًا بقوة 2.48 درجة، بينما وقعت الهزة الأرضية الرابعة في الساعة الخامسة و20 دقيقة بقوة 2.42 درجة.

ووقعت الهزات الأرضيع الأربع على مسافات قريبة من بعضها، ولم تصدر أي بيانات حول الشعور بها.

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