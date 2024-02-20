الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أستاذ بجامعة القاهرة: مسلسلات "المتحدة" تُعزز الوعى وتؤكد على الهوية المصرية (فيديو)

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الدكتور سيد رشاد، أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على تعزيز الوعي والانتماء لدى المشاهدين، وتؤكد على الهوية المصرية.

وأضاف "رشاد" أن العام الماضي شهد عرض مسلسل "رسالة الإمام" وحظى بمتابعة ومشاهدة كبيرة للغاية، وحقق انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، واستقطب نسبة كبيرة من الشباب الذين كان لديهم عزوف عن هذه المسلسلات من الدراما التاريخية التي تتناول سواء حقبًا في تاريخ الدولة المصرية، أو في الفترات التي مر بها المجتمع المصري، أو تتناول أبعادًا كثيرة من الشخصية المصرية، منها الأبعاد الثقافية والدينية. وهذا العام هناك مسلسل "الحشاشين"، والذي يأتي استمرارًا للمسلسلات والأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة، وتركز على فكرة إعادة الأحداث التاريخية ولكن في ثوب جديد يجذب المشاهد.

وتابع أستاذ الدراسات الإفريقية: نحنُ كمشاهدين من مختلف الأعمار افتقرنا إلى مثل هذه الأعمال لفترات طويلة للغاية، ثم عادت مؤخرًا بفضل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتجد لها مكانًا في وسط المشاهدين، وتُنافس مسلسلات أخرى كبيرة، وانتقت "المتحدة" الشخصيات التي تقوم ببطولة هذه المسلسلات، مثل الفنان خالد النبوي في مسلسل "رسالة الإمام"، والفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين" الذي سيُعرض هذا العام، وهذا الانتقاء يدل على رؤية ثاقبة للمكانة التي يحظى بها هؤلاء الفنانون داخل المجتمع المصري.

وأشار سيد رشاد إلى أن "المشاهد الآن يجد نفسه أمام مسلسل يروي فترة من فترات تاريخه ربما يكون قد قرأها من قبل، لكن حينما تجد أعمالًا تُخاطب الجمهور بمختلف أعمارهم وفئاتهم؛ فهذا يكون له تأثير كبير للغاية، فالمشاهدة المرئية والأعمال الدرامية تجني ثمارًا أكثر من القراءة من الإنترنت أو القراءة من المصادر التي نُطلق عليها أحيانًا مصادر جافة أو مصادر بلا روح، لهذا أوجه التحية لما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأنها تخدم توجهًا من توجهات الدولة المصرية حاليًا، وهو تعزيز فكرة الانتماء والاعتزاز بالهوية، والاعتزاز بالتاريخ، في ظل ما نتعرض به من هجمات مضادة من الداخل والخارج، في محاولة للتشكيك في الجذور والتاريخ ومسارات الحضارات، فالحضارة المصرية كان لها تأثير في معظم حضارات العالم".

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