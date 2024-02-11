الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ترويجًا لسياحة الغوص.. "وردانى" طفل يلتقط صورًا فى البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"

الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن ورداني

وثّق الطفل عبدالرحمن ورداني، 12 عامًا، الحاصل على جائزة ناشونال جيوجرافيك للتصوير 2020، مشاهد جمالية في أعماق البحر الأحمر في الغردقة، ضمن مشروع أطلقه مع والده لـ"إعادة استكشاف جمال مصر".

وقال المصور الأب محمد ورداني، إن مشروعهما "إعادة استكشاف جمال مصر" وهذا مشروع يبحث عن الأماكن الجميلة التي تحتاج أن نراها برؤية جديدة وغير معتادة، مضيفًا أن ابنه "عبدالرحمن" مصور هاواي وصاحب جائزة ناشونال جيوجرافيك للتصوير تحت سن 16 عامًا، وأيضًا المركز الثاني من إنجلترا للتصوير على مستوى العالم، وخاض أكثر من رحلة تصوير مع والده الحاصل على العديد من جوائز التصوير الدولية.

وأضاف الأب أنهما قررا عمل شىء جديد ضمن مشروع إعادة استكشاف جمال مصر، وكانت الوجهة الجديدة هي تصوير الشِعاب المُرجانية في إحدى الجُزر بالغردقة، وهي جزيرة مساحتها لا تتجاوز كيلومترًامربعًا وتسمى يوتوبيا.

وأضاف أن عبدالرحمن، كان يحلم بهذه المغامرة مع والده منذ 5 سنوات، لكن قانون الغطس لا يسمح لمن هم دون الاثني عشر عامًا بخوض التجربة، ولكن أتت الفرصة في إجازة نصف العام، عند بلوغه السن القانونية، وكان هدف الصور، هو دعوة الجميع لعمل مغامرة الغوص لاستكشاف جمال البحر الأحمر، ودعوة الجميع لخوض رحلة الغوص  للجميع ومشاهدة مشاهد عظيمة تخطف العقل والعين.

ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"

 

ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
ترويجًا لسياحة الغوص.. "ورداني" طفل يلتقط صورًا في البحر الأحمر لـ"استكشاف جمال مصر"
الغوص رحلة الغوص البحر الاحمر الشعب المرجانية أعماق البحر الأحمر

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