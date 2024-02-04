مجدي الجزيري: من يريد أن يعرف الفلسفة فليقرأ كتاب "عندما يركل الفلاسفة الكرة" (فيديو)

قال الدكتور مجدي الجزيري، أستاذ الفلسفة، إن من يريد أن يعرف الفلسفة عليه قراءة كتاب "عالم مو.. عند يركل الفلاسفة الكرة" للكاتب الدكتور ياسر قنصوة.

جاء ذلك خلال مناقشة الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور الجزيري والدكتور عمرو الشوبكي، وطارق إمام، وأدارها أحمد عبد العزيز.







وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.