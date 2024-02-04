خرائط العالم تجذب أنظار زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب

جذبت خرائط العالم التي يعرضها دار العماد للطباعة والنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، أنظار الزائرين حيث اجتمع عدد من زائري المعرض حول الخرائط.

وذكر مسؤولي الدار أن سعر الخريطة يصل إلى 180جنيه، كما يعرض الدار كتاب الأطلس والذي يحتوي على معلومات كبيرة عن خرائط العالم، وأوضح أن الخرائط جذبت أنظار الزائرين وقاموا بشرائها، وعن حجم الإقبال قال إن هذا العام الإقبال كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض الكتاب

معرض الكتاب