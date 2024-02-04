"متشلش هم".. كتاب جديد لـ"أسامة قابيل": روشتة علاجية لمن أرهقتهم الحياة

شهد معرض القاهرة الدولي، توقيع كتاب "متشلش هم" للكاتب والداعية الإسلامي أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الصادر عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، وسط حضور من رموز مختلفة من قطاعات دينية وتنفيذية ومجتمعية

وقال بيان تعريفي عن الكتاب إنه يتناول الكتاب أكثر ٣٠ هم يشغلوا الناس في حياتهم اليومية ويعتبر الكتاب روشتة علاجية شاملة لكل إنسان أرهقته الهموم، ومحمّل بهموم الدنيا على كتفه، ولا يعرف ماذا يفعل.

وأضاف: هنا هتلاقي حلول بسيطة وفق رؤية دينية اجتماعية ونفسية من خلال رسايل ربنا في القرآن الكريم وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسات العلمية الحديثة.. هنمشي مع بعض رحلة في صفحات الكتاب ده، ونقف عند كل محطة من محطات هموم الحياة... هتلاقي خُلاصة تجارب نفسية وقصص حياتية من واقع المجتمع.. ودوا لكل جرح وحزن جواك وشاغل بالك.. لكل واحد خايف على رزقه، أو شايل هم بكره، أو خايف من المستقبل وإيه اللي هيجرا فيه، أو عمل غلطات كتيرة في الماضي وشايل هم التفكير فيها، ولكل اللي بعيد عن ربنا ونفسه يقرب ويرجع تاني، واللي بيحلم ببيت وأسرة مستقرة، واللي عنده أحلام وأهداف وطموحات كتيرة ونفسه يحققها.. الكتاب ده ليك.. "مَتشلش هَمّ.. كُلّ مُرّ هَيْمُرّ"

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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