السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لما رقصت دليلة" و"حديث النحل والطيور".. قصص الأطفال الأكثر مبيعًا في دار مرح

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال خالد عبد الحميد، مسؤول جناح دار مرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك قصص حازت على اهتمام الأطفال زوار جناحهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف "عبد الحميد" أن قصص الأطفال الأكثر مبيعًا هي حديث النحل والطيور للمؤلفة مروة رخا، رسوم سالي سمير، ولما رقصت دليلة، نص ميراندا بشارة، ورسوم تسنيم مرغني، وقصة فتافيت تأليف مادونا وديع، ورسوم مصطفى مهدي، وقصة عندما اختفى الضحك من العالم، تأليف أحمد الفخراني، ورسوم هيام صفوت.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وتضم كتاب فجر الضمير تأليف جيمس هنري برستد وترجمة سليم حسن وكتاب أبوالهول تأليف سليم حسن الأدب الكوري وترجمته

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