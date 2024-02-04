الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمرو الصياد: "إيرام" رواية دراما اجتماعية تتناول قضية تخص "بنات مصر" (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب عمرو الصياد، إن روايته "إيرام" هي رواية دراما اجتماعية تتناول قضية تخص "بنات مصر".

وأضاف "الصياد" أن معرض الكتاب هذا العام كان مميزًا بالإقبال الكبير الذي شهده، رغم شكاوى القراء من غلاء الأسعار، إلا أن الإقبال كان كبيرًا في الأسبوع الأول والثاني أيضًا منذ انطلاق المعرض.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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معرض الكتاب يقترب من 4 ملايين زائر فى 10 أيام

 

 

الكاتب عمرو الصياد روايته إيرام معرض الكتاب الدورة الخامسة والخمسون معرض القاهره الدولي للكتاب

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