السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكاتبة نوال مصطفى تتحدث عن روايتها الجديدة ومعرض الكتاب: زحام أُحِبه (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى، إن روايتها الجديدة "وكأنه الحب" هي رواية نفسية اجتماعية على خلفية فترة حكم العرب في الأندلس.

وأضافت "مصطفى"  أن روايتها ليست رواية تاريخة، بل رواية عصرية تتلامس مع فترات كان العرب فيها في أوج مجدهم، وأسسوا الحاضر الذي ما نزال إلى الآن مصدر فخر ومصدر دخل قومي لإسبانيا حتى الآن، فكل الدعاية السياحية لإسبانيا تقوم على مدن أندلسية قائمة.

وفي الوقت نفسه؛ أشادت الكاتبة بالنسخة الحالية من معرض الكتاب، مضيفة أنها تكره الزحام، لكن الزحام الوحيد الذي تحبه هو ذلك الذي تراه في معرض الكتاب.

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جناح الأزهر ينظم حفل إنشاد ديني لزوَّار معرض الكتاب (فيديو)

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زوَّار معرض الكتاب يتفاعلون مع عروض المسرح في يومه العاشر

 

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

الكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى نوال مصطفي وكأنه الحب رواية نفسية اجتماعية رواية عصرية معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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