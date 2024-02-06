الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

د. جمال شعبان: معرض الكتاب أكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط (فيديو)

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان بمعرض الكتاب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن معرض الكتاب أكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حضوره للمعرض في آخر أيامه، والذي يشارك فيه بكتابه الأول "قلب مفتوح" والذي يتناول العلاقة بين القلب والايمان.

وأضاف "شعبان" لـ "الدستور" أن الإقبال الذي شاهده يكذب المزاعم التي تقول إن الشباب لا يقرأون، مؤكدا أن الجيل الجديد مطمئن، وأثبت ذلك من خلال إقباله الكبير على معرض الكتاب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

https://youtu.be/PzKcwR3H1z0

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

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