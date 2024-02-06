أبطال المشهد.. المتطوعون يحتفلون بنجاح معرض الكتاب (فيديو)

احتفل متطوعو معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنجاح النسخة الخامسة والخمسون من المعرض عن طريق التقاط الصور التذكارية مع مسؤول المتطوعين الدكتور مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة.

وقال "عز العرب" لـ الدستور، إنهم يحتفون اليوم بمجهودات شباب المتطوعين والذين جاؤوا للتطوع من أجل خدمة الناس، دون مقابل.

وأضاف معاون وزير الشباب والرياضة، أن المتطوعين هم طلبة جامعات وخريجين جدد، كانوا يعملون طوال اليوم لمساعدة الناس، بشكل تطوعي، ولهذا جرى الاحتفاء بهم اليوم.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

https://youtu.be/JupQFrCS0F0