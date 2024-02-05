الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منال عمر.. طبيبة أسنان ومؤلفة في معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الدكتورة منال عمر، طبيبة أسنان ومؤلفة كتاب فأر أدنبرة، إنها مشاركتها الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر شركة تكوين السعودية، مؤكدة أن كتابها عبارة عن تجارب شخصية ومجموعة مقالات يعقبها خواطر.

وأشادت الكاتبة بالأجواء داخل معرض الكتاب، خاصة الإقبال الكبير، مؤكدة أن هذه الأجواء ليست غريبة على الشعب المصري، فهو شعب مثقف.

يأتي ذلك في ظل توافد أعداد كبيرة في اليوم قبل الأخير على معرض الكتاب، بعد أن تخطى في أيامه الماضية ٤ ملايين زائر.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر


من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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"زخاري" تزور جناحي "القومي للمرأة" وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر.

 

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