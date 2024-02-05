الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"زخاري" تزور جناحي "القومي للمرأة" وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زارت الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومي للمرأة، جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب، في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤،  بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

 

وتفقدت "زخاري" جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم ٥٥.

خرائط العالم تجذب أنظار زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشادت بإصدارات ومطبوعات المجلس التي صدرت  خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات التى تكون مرجعًا للباحثين  والدارسين لما تشمله تلك الاصدارات من معلومات وبيانات بآراء  خبراء ومتخصصين فى كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية مما يسهل على الباحثين والدارسين ويخدم البحث العلمي.

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استمرار توافد الزوار على لوغوس في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشادت مقررة لجنة البحث العلمي بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التي صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس واتقن حرفًا مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن.

وعبرت "زخارى" عن إعجابها بورش الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث شاهدت خلال زيارتها عددًا من السيدات والفتيات بورشة عمل تعليمية  لصناعة الإكسسوارات، مؤكدة أن هذه الورش تمنح  التميز لجناح المجلس في معرض الكتاب والذي يجعله الاختيار الأول للزائرات من الفتيات والسيدات.

كما زارت الدكتورة نادية زخاري بزيارة جناح حلايب وشلاتين، وأبدت إعجابها الشديد بالمنتحات المعروضة به.

وكان قد يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه بخالص الشكر والتقدير للسيدة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي الاستجابة لمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأطفال الفلسطينيين فى قطاع غزة، طبقا لقائمة الاحتياجات التي وردت من قبل الوزيرة أمل حمد، وزيرة المرأة في فلسطين، كما يتقدم بخالص الشكر إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر على التنسيق والتنفيذ.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن حزنها الشديد لما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينيه المحتلة على مدار أكثر من ١٢٠ يومًا من عدوان وانتهاكات لحقوق الانسان وتهجير قسرى ومجاعة تودى بحياتهم، فى ظل انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدوليةوالقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.

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حرفة جديدة المجلس القومي للمرأة الحرف الدكتورة نادية زخارى القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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