غدًا.. افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

يشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عددًا من الأحداث المهمة غدًا الاثنين، بحضور سفراء أفارقة ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لمعهد الفلك، تلقت “الدستور” نسخة منه إن المعهد سيشهد عدد من الفعاليات فى مقره بحلوان، الاثنين، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الأفارقة والاتحاد الأوروبي، من بينها افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفني لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووي الشامل، وافتتاح اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية بحضور 80 متدربًا من 46 دولة إفريقية، وبمشاركة خبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

ويشهد المعهد افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي (ثاني أكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد) بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية في القاهرة، وافتتاح المبنى التاريخى للمعهد (أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث إنه تم تدشينه 1903) ويضم مقتنيات متحفية علمية هامة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، وافتتاح النادي الفلكي بالمعهد ( نادي علمي- ثقافي-اجتماعي).