الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد الفلك يشهد انطلاق الدورة الـ26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية (صور)

جانب من الدورة
جانب من الدورة

انطلقت اليوم الإثنين، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمال الدورة 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، وذلك ضمن عدد من الفعاليات التي يشهدها المعهد اليوم، من بينها افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وتُعقد الدورة بحضور رئيس منظمة الحظر النووي الشامل، و80 متدربًا من 46 دولة إفريقية، ومشاركة خبراء من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوروبيين.

وشهد مقر المعهد حضورًا كبيرًا من علماء الفلك والجيولوجيا ومسؤوليين من جهات مختلفة.

رئيس معهد الفلك معهد الفلك السلاح النووي الحطام الفضائي اوروبا

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