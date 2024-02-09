الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإثنين.. رئيس معهد الفلك يعلن إقامة سلسلة من الفعاليات والافتتاحات

معهد الفلك
معهد الفلك

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، عن تنظيم سلسلة من الافتتاحات في مقر المعهد بحلوان، يوم الإثنين المقبل، بحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية ولفيف من السفراء الأفارقة والاتحاد الأوروبي.

وقال القاضي- في تصريح، اليوم- إن أولى تلك الفعاليات هي افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل)، بحضور رئيس منظمة الحظر النووي الشامل، كذلك سيتم افتتاح فعاليات الدورة الـ26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، بحضور 80 متدربًا من 46 دولة إفريقية، وبمشاركة خبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوروبيين.

مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية

وتتضمن الفعاليات افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، ثاني أكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد، بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، وبحضور ممثلي السفارة الصينية في القاهرة، كذلك افتتاح المبنى التاريخي للمعهد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، الذي تم إنشاؤه عام 1903، ويضم مقتنيات متحفية علمية مهمة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، إلى جانب افتتاح النادي الفلكي بالمعهد (نادي علمي- ثقافي-اجتماعي).

معهد الفلك الفعاليات الجيوفيزيقية السفراء الأفارقة الاتحاد الأوروبي

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