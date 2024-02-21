الأمم المتحدة: أفغانستان تحتاج 400 مليون دولار للتعافي من زلزال أكتوبر الماضي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن غرب أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 400 مليون دولار للتعافي بعد الزلزال المدمر الذي وقع في أكتوبر الماضي وأسفر عن مصرع قرابة ألفي شخص.

وقدر تقرير أممي بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي أن هناك حاجة ملحة إلى 402.9 مليون دولار لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بمقاطعة "هيرات"، مشيرا إلى أن استراتيجيات التعافي يجب أن تعطي الأولوية لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء مساكن آمنة ضد الزلازل للعائلات الأكثر تضررا، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وشمل التقرير تسع مناطق تضم حوالي 2.2 مليون شخص، ويعد أول تقييم مشترك للأوضاع في المنطقة منذ أغسطس من عام 2021.

ودمر الزلزال قرى بأكملها في مقاطعة "هيرات" وخلف الآلاف من الجرحى والمشردين.. وضرب الزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في 7 من أكتوبر الماضي، وهو أحد أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ البلاد الحديث.



يشار إلى أن الزلازل تشيع في أفغانستان، حيث يوجد عدد من خطوط الصدع والحركة المتكررة بين ثلاث صفائح تكتونية قريبة.