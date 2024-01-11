الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب تركيا

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر فى ولاية هاتاى جنوبى تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات فى منطقة سامانداج عند الساعة 22:38 بالتوقيت المحلي.

ولفتت إلى أن مصدر الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى فى 6 فبراير الماضى، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش فى وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.

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عاجل.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب تركيا

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