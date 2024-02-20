الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للأزمات ضعيفة التمويل فى 7 بلدان

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، خصص مائة مليون دولار لدعم حالات الطوارئ الإنسانية في سبعة بلدان في إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين؛ حيث تعاني الاسجابة لهذه الأزمات من ضعف التمويل.



وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الاستجابة في كل من السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتصدر القائمة؛ حيث تلقت في كل منها مبلغ 20 مليون دولار.



وأشار المكتب الأممي إلى أن التمويل الذى تلقاه الصندوق المركزي في عام 2023 كان الأدنى مستوى منذ عام 2018، وفي الوقت الذي ارتفعت المتطلبات في العام الماضي لدعم حوالي 250 مليون شخص حول العالم تضرروا من النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها، إلا أن الصندوق لم يتلق سوى أقل من 40% من هذا التمويل.