الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج (فيديو)

أطفال المرج
أطفال المرج

مشهد إيماني تزاحم فيه الأطفال المتميزين في مسجد بمنطقة المرج في القاهرة، لترتسم صورة جميلة في حفل أُقيم من أجل تكريم المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي بمنطقتهم.

الصورة التي ضمت مئات الأطفال يجلسون جوارًا إلى بعضهم ليجنوا ثمار الجَهد الذي بُذِل لأجلهم، أتت ضمن حفل المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي للأطفال بإدارة أوقاف المرج بمسجد البقلي.

الحفل جاء برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتوجيهات وحضور الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور منتصف عبد المهيمن، مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك مدير إدارة أوقاف المرج بالقاهرة ـ بحسب مصدر بإدارة أوقاف المرج.

أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
أحباب الله.. الأطفال "المتميزون" يُزينون المشهد في مسجد بالمرج خلال احتفال المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي
المرج وزارة الأوقاف أوقاف القاهرة أوقاف المرج مسجد البقلي

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