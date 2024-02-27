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تحقيقات ومتابعات

ظاهرة فلكية جديدة فى السماء.. ماذا يحدث للقمر غدًا؟

القمر
القمر

تشهد السماء ظاهرة فلكية جديدة، غدًا الأربعاء، حيث يُشرق القمر مقترنًا مع النجم سبيكا للمرة الثانية هذا الشهر.

وجاء في تقرير أعده الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تقرير مجمع عن الأحداث الفلكية لشهر فبراير، أن القمر سيشرق يوم الأربعاء 28 فبراير، مقترنًا مع النجم سبيكا للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

وأضاف عالم الفلك أن "النجم Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - هو ألمع نجم في برج العذراء، وهو من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبًا مثل حجم الشمس، وتُقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

وتابع الدكتور "تادرس" أنه يُمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بحلول الـ 9:30 مساءً تقريبًا، ويظلان مرئيين طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ظاهرة فلكية أخبار فلكية أخبار الفلك الدكتور أشرف تادرس معهد الفلك

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