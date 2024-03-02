السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز الظواهر الفلكية فى شهر مارس (تسلسل زمنى)

الفلك ـ تعبيرية
الفلك ـ تعبيرية

يشهد الفضاء عددًا من الأحداث والظواهر الفلكية في شهر مارس، وفقما أظهر التقرير الشهري الذي يُعده عالم الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس، أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو الاتحاد الدولي للفلك.. نسردها في التسلسل الزمني وفقًا لتاريخ حدوثها.

3 مارس

اقتران القمر مع النجم العملاق أنتاريس المسمى بقلب العقرب.

8 مارس

يشهد اقتران القمر مع كوكبي الزهرة والمريخ.

9 مارس

اختفاء القمر من السماء طوال الليل، إيذانًا بمولد الهلال الجديد "هلال شهر رمضان".

13 مارس

اقتران القمر مع كوكب المشترى.

14 مارس

ظهور القمر كما لو كان مقترنًا مع الحشد النجمي "الثريا".

19 مارس

يقترن القمر مع النجم بولوكس.

20 مارس 

هو موعد الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، فتتساوى الإشعاعات الشمسية الساقطة على النصفين الشمالي والجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يتساوى عدد ساعات النهار والليل بـ12 ساعة تقريبًا لكل منهما.

كما يتراءى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي "خلية النحل".

22 مارس

اقتران كوكبي الزهرة وزحل.

24 مارس

استطالة كوكب عطارد.

25 مارس

بدر شهر رمضان.. يكون لمعانه بنسبة 100%.. كما يشهد القمر خسوفًا شبه ظلي في هذه الليلة، لكنه لا يُرى في مصر.

26 و27 مارس

يقترن القمر مع النجم سبيكا.

30 مارس

يقترن القمر مع النجم أنتاريس للمرة الثانية خلال نفس الشهر.

الفضاء أحداث فلكية موعد هلال رمضان رؤية رمضان الهلال

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