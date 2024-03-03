الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النفط الكويتى: مد الخفض الطوعى البالغ 135 ألف برميل يوميًا إلى يونيو المقبل

النفط
النفط

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي إن بلاده ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح "العتيقي"، في بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية، الأحد، أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" مبينا أن إنتاج دولة الكويت سيستمر عند 413ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.

وأكد أن هذا القرار يأتي دعمًا لاستقرار السوق "وأنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيًا حسب أوضاع السوق" مشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون والتنسيق في "أوبك +".

وذكر أن هذا الخفض الطوعي هو، إضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميًا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في شهر أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأفاد الوزير بأن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك +"، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وزير النفط الكويتي مؤسسة البترول الكويتية برميل الخفض الطوعي اسواق البترول

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