قوافل طبية بـ3 محافظات لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة

‬شهدت عدة محافظات على مستوى الجمهورية تنظيم قوافل طبية للكشف الطبي وصرف العلاج للمرضى الغير قادرين في إطار مشروع حياة كريمة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

بمحافظة أسوان نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين داخل مستشفى أسوان الجامعى.

وقال محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى أن الحالات المستهدفة، من قرى عزبه الواحي والرغامه البلد والسلسلة وسبعة بحري بمركز كوم امبو، وقري ابوالريش قبلى والصداقه والامبركاب بمركز أسوان، وقريه الشطب بمركز دراو.

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

وبمحافظة (بني سويف) شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة انجى حسن، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الشيخ عايد والشنطور بمركز سمسطا بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف.

وأكدت د.إنجى حسن، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، غدًا، على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة د.محمد حسنين أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، حيث يشارك فيه نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.